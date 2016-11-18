МИД РФ заявило о начале контактов с командой Д.Трампа по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В министерстве иностранных дел России заявили о начале контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В Вашингтоне мы начинаем контакты с людьми, которые, вероятно, будут помогать новому президенту. Надеемся, что администрации США, которая уходит и которая приходит, осознают, что без России кризис в Сирии решить нельзя", - сказал российский дипломат.
Россия приветствует любые шаги, способствующие восстановлению межсирийских переговоров, заявил М.Богданов.
"Мы приветствуем любые мероприятия, которые будут способствовать подготовке инклюзивного межсирийского диалога под эгидой ООН, как мы договаривались", - сказал он, комментируя инициативу координационного комитета в Сирии созвать конференцию с участием всех представителей сирийской оппозиции в Дамаске.
"Вопрос о гарантиях безопасности (такой встречи) надо адресовать сирийской власти", - добавил он.
Россия не теряет надежды, что наработанный потенциал РФ и США по сирийскому урегулированию будет востребован, заявил М.Богданов.
Как напомнил дипломат, РФ и США как сопредседатели Международной группы поддержки Сирии "проделали большую работу, чтобы способствовать решению гуманитарных проблем (в Сирии), создать условия для запуска политического процесса". "Результатом этого стал комплекс договоренностей, принятых 9 сентября этого года. Но 3 октября США было принято одностороннее решение о сворачивании работы (на этом направлении)", - добавил он.