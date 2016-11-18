МЗС РФ заявило про початок контактів з командою Д.Трампа щодо Сирії

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 9126 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 22795 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 59521 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 131154 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 194978 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 188512 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 209906 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196490 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151847 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152860 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 137318 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180263 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117685 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 70354 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 47417 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 471916 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 311774 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 374614 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 486441 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 731180 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 117685 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 180263 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124900 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159977 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 183230 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

МЗС РФ заявило про початок контактів з командою Д.Трампа щодо Сирії

МЗС РФ заявило про початок контактів з командою Д.Трампа щодо Сирії

Київ • УНН

 • 7568 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ Росії заявили про початок контактів з лкомандою обраного президента США Дональда Трампа щодо Сирії. Про це заявив спецпредставник РФ по Близькому Сходу і країнам Африки, заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"У Вашингтоні ми починаємо контакти з людьми, які, ймовірно, будуть допомагати новому президенту. Сподіваємося, що адміністрації США, яка йде і яка приходить, усвідомлюють, що без Росії кризу в Сирії вирішити не можна", - сказав російський дипломат.

Росія вітає будь-які кроки, які сприятимуть відновленню міжсирійських переговорів, заявив М.Богданов.

"Ми вітаємо будь-які заходи, які сприятимуть підготовці інклюзивного міжсирійського діалогу під егідою ООН, як ми домовлялися", - сказав він, коментуючи ініціативу координаційного комітету в Сирії скликати конференцію за участю всіх представників сирійської опозиції в Дамаску.

"Питання про гарантії безпеки (такої зустрічі) треба адресувати сирійській владі", - додав він.

Росія не втрачає надії, що напрацьований потенціал РФ і США щодо сирійського врегулювання буде затребуваний, заявив М.Богданов.

Як нагадав дипломат, РФ і США як співголови Міжнародної групи підтримки Сирії "виконали велику роботу, щоб сприяти вирішенню гуманітарних проблем (в Сирії), створити умови для запуску політичного процесу". "Результатом цього став комплекс домовленостей, прийнятих 9 вересня цього року. Але 3 жовтня США було прийнято одностороннє рішення про згортання роботи (на цьому напрямку)", - додав він.

Нагадаємо, у Кремлі назвали "схожою на качку" інформацію про візит Д.Трампа в РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84