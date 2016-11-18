МЗС РФ заявило про початок контактів з командою Д.Трампа щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ Росії заявили про початок контактів з лкомандою обраного президента США Дональда Трампа щодо Сирії. Про це заявив спецпредставник РФ по Близькому Сходу і країнам Африки, заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У Вашингтоні ми починаємо контакти з людьми, які, ймовірно, будуть допомагати новому президенту. Сподіваємося, що адміністрації США, яка йде і яка приходить, усвідомлюють, що без Росії кризу в Сирії вирішити не можна", - сказав російський дипломат.
Росія вітає будь-які кроки, які сприятимуть відновленню міжсирійських переговорів, заявив М.Богданов.
"Ми вітаємо будь-які заходи, які сприятимуть підготовці інклюзивного міжсирійського діалогу під егідою ООН, як ми домовлялися", - сказав він, коментуючи ініціативу координаційного комітету в Сирії скликати конференцію за участю всіх представників сирійської опозиції в Дамаску.
"Питання про гарантії безпеки (такої зустрічі) треба адресувати сирійській владі", - додав він.
Росія не втрачає надії, що напрацьований потенціал РФ і США щодо сирійського врегулювання буде затребуваний, заявив М.Богданов.
Як нагадав дипломат, РФ і США як співголови Міжнародної групи підтримки Сирії "виконали велику роботу, щоб сприяти вирішенню гуманітарних проблем (в Сирії), створити умови для запуску політичного процесу". "Результатом цього став комплекс домовленостей, прийнятих 9 вересня цього року. Але 3 жовтня США було прийнято одностороннє рішення про згортання роботи (на цьому напрямку)", - додав він.
Нагадаємо, у Кремлі назвали "схожою на качку" інформацію про візит Д.Трампа в РФ.