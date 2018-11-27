МИД РФ считает, что "следует ожидать новых провокаций на Азове"

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. За якобы “нарушением украинским кораблями российских границ 25 ноября в акватории Черного моря” пойдут новые “провокации”. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе на российском федеральном телеканале, сообщает УНН со ссылкой на агентство ТАСС, которое цитирует ее комментарий.

“Речь идет о заранее спланированной, вынашиваемой и сейчас реализованной масштабной провокации, которая включает в себя информационный компонент, безусловно, силовое устрашение, угрозу применения силы, а затем подключение дипломатических и международно-правовых ресурсов”, — сказала она.

“В следующий раз нужно быть очень аккуратными, а я думаю, что следующие разы тоже будут, учитывая то, что происходит”, — добавила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, Россия сожалеет, что Совет Безопасности ООН отклонил российскую заявку по повестке заседания в связи с инцидентом в Керченском проливе.

“Как только эта драматическая ситуация начала набирать опасные обороты, РФ направила председателю Совета Безопасности ООН заявку об экстренном проведении заседания Совбеза, — сказала она. — Украина также направила свои материалы, но она не является членом СБ ООН и не может созывать заседания”.

“К нашему огромному сожалению, члены СБ ООН, и как сказал наш представитель, не без влияния США и других западных государств, не нашли в себе мужества удовлетворить российскую заявку и провести заседание по повестке дня, а если говорить нормальным языком — рассмотреть то, что произошло вчера в российских территориальных водах, — продолжила Захарова. — К сожалению, была удовлетворена заявка, которая была основана на украинском письме, но еще раз повторю, мы прекрасно понимаем, как формируется это так называемое солидарное большинство”.

Напоминаем, Госдеп призвал Россию к урегулированию ситуации в Керченском проливе.

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