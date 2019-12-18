МИД РФ: рассчитываем, что Зеленский поспособствует допуска российских СМИ в Украину

Вспомнив скандальное видео (где были зафиксированы эмоциональные высказывания) с визитом Президента Украины на Донбасс в октябре этого года, Захарова сказала: “Мы уточнили, что означает это слово. Его можно трактовать как неудачник, дилетант, жертва преступников и так далее. Хочется верить, что это действительно не так, и президент страны в его нынешнем положении сдержит свое слово, обеспечит обещанный свободный доступ журналистам на территорию Украины”.

Как напомнила дипломат, после саммита в “нормандском формате” Зеленский сам проявил инициативу, призвав российских журналистов посетить Украину.

“Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране. Поэтому призываем помочь господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ”, — добавила она.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что после слов Президента Украины Владимира Зеленского, который пригласил российских журналистов приехать в страну, “политика Киева по СМИ из России изменится” и корреспонденты получат возможность работать в Украине.