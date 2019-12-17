Кремль: ми розраховуємо, що влада України змінить політику щодо російських ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сподівається, що після слів Президента України Володимира Зеленського, який запросив російських журналістів приїхати в країну, “політика Києва щодо ЗМІ з Росії зміниться” і кореспонденти отримають можливість працювати в Україні, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Ми відфіксували слова президента (Зеленського), сказані на прес-конференції. Були б раді, якби після цих слів були внесені зміни в загальну практику щодо російських журналістів”, — сказав Пєсков, коментуючи недавні заборони на в’їзд в Україну для співробітників каналів “Звезда” і НТВ.
Пєсков підкреслив, що нібито “в Україні ця практика не відповідає взагалі ні міжнародним стандартам, ні нормам ОБСЄ, нічому”. “Російські журналісти позбавлені можливості на постійній і навіть на тимчасовій основі працювати на території України. Це факт, — додав представник Кремля. — Ми сподіваємося, що все-таки поступово зміни відбудуться і російські канали, які захочуть дійсно на місці ознайомитися з тим, що відбувається в Україні, отримають таку можливість”.
Пєсков зазначив, що “протягом усього часу всі бажаючі українські ЗМІ вільно працюють” на підставі російського закону про ЗМІ, який надає однакові права як закордонним ЗМІ, так і російським. “Це дуже важливо пам’ятати”, — підкреслив представник Кремля, звернувши увагу на те, що українські журналісти “не припиняють свою роботу тут (в РФ) і вільно здійснюють свій журналістський обов’язок”.
Як передавав УНН, Кремль помітив різницю в підходах у екс-президента України Петра Порошенка і нинішнього глави держави Володимира Зеленського.