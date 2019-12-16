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Кремль: між підходами Зеленського та Порошенка - існує різниця

Кремль: між підходами Зеленського та Порошенка - існує різниця

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Кремль помітив різницю в підходах у екс-президента України Петра Порошенка і нинішнього глави держави Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на російське агентства ТАСС, яке цитує прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова.

“Не справа Москви якимось чином констатувати різницю (в підходах Порошенко і Зеленського), хоча, безумовно, різниця в підходах є”, — сказав журналістам Дмитро Пєсков.

Він пояснив: “Один президент (Порошенко) починав війну (як вважають в Кремлі — ред.), наріжним каменем передвиборних обіцянок нового президента (Зеленського) було завершення війни”.

“Ми сподіваємося, що це буде реалізовано, ми сподіваємося, що Київ пройде свою більшу частину шляху мінськими домовленостями в плані реалізації. Головне, щоб держава Україна виконувало взяті на себе зобов’язання по мінським домовленостями, з усього комплексу заходів”, — підкреслив представник Кремля .

Додамо, доленосний прорив на минулому в Парижі саміті в “нормандському форматі” не був досягнутий, заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков в ефірі програми “Велика гра” на федеральному Першому каналі.

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