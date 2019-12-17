Кремль: мы рассчитываем, что власти Украины изменят политику в отношении российских СМИ

“Мы отфиксировали слова президента (Зеленского), сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов”, — сказал Песков, комментируя недавние запреты на въезд в Украину для сотрудников каналов “Звезда” и НТВ.

Песков подчеркнул, что “на Украине эта практика не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ, ничему”. “Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт, — добавил представитель Кремля. — Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность”.

Песков отметил, что “на протяжении всего времени все желающие украинские СМИ свободно работают” на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права как зарубежным СМИ, так и российским. “Это очень важно помнить”, — подчеркнул представитель Кремля, обратив внимание на то, что украинские журналисты “не прекращают свою работу здесь (в РФ) и свободно осуществляют свой журналистский долг”.

Как сообщал УНН, Кремль заметил разницу в подходах у экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.