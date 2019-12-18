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МЗС РФ: розраховуємо, що Зеленський посприяє допуску російських ЗМІ в Україну

МЗС РФ: розраховуємо, що Зеленський посприяє допуску російських ЗМІ в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова закликала президента України Володимира Зеленського забезпечити російським журналістам вільний доступ на українську територію, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Згадавши скандальне відео (де були зафіксовані емоційні вислови) з візитом Президента України на Донбас у жовтні цього року, Захарова сказала: “Ми уточнили, що означає це слово. Його можна трактувати як невдаха, дилетант, жертва злочинців і так далі. Хочеться вірити, що це дійсно не так, і президент країни в його нинішньому положенні стримає своє слово, забезпечить обіцяний вільний доступ журналістам на територію України”.

Як нагадала дипломат, після саміту в “нормандському форматі” Зеленський сам проявив ініціативу, закликавши російських журналістів відвідати Україну.

“Ми розуміємо, що виконати свої слова президенту України непросто, враховуючи ситуацію в країні. Тому закликаємо допомогти пану Зеленському профільні міжнародні структури та неурядові організації, перш за все представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ”, — додала вона.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сподівається, що після слів Президента України Володимира Зеленського, який запросив російських журналістів приїхати в країну, “політика Києва щодо ЗМІ з Росії зміниться” і кореспонденти отримають можливість працювати в Україні.

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