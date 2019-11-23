МИД РФ рассказал о первых слушаниях в Гааге дела о захвате украинских моряков и судов

"ринятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с "керченским инцидентом" вступит в практическую фазу.", - отметили в МИД РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве указали, что заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов (статус и порядок работы арбитража, правила процедуры). "Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", - указали в МИД РФ.

Также отмечается, что арбитраж должен определиться с вопросом и определить график подачи процессуальных документов и степень открытости будущего рассмотрения общественности. Как указано, российская сторона настаивает на разделении процесса на два этапа - "юрисдикционный" (установление наличия/отсутствия у арбитража компетенции рассматривать дело) и "субстантивный" (рассмотрение дела по существу).

Напомним, ранее МИД Украины прокомментировал слушания трибунала о нарушении иммунитета украинских судов.

Добавим, 21 ноября в Гааге с участием представителей сторон состоялось первое заседание межгосударственного арбитража, сформированного по инициативе Украины на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей после их захвата Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Представительница Украины на слушаниях Елена Зеркаль после заседания указала, что Украина получила первый процедурный приказ арбитражного трибунала.