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МЗС прокоментувало слухання трибуналу щодо порушення імунітету українських суден

МЗС прокоментувало слухання трибуналу щодо порушення імунітету українських суден

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України перші слухання арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) за Конвенцією ООН з морського права, пише УНН з посиланням на Facebook відомства.

21 листопада 2019 року в Палаці Правосуддя (м.Гаага, Королівство Нідерланди) відбулись процедурні слухання Арбітражного трибуналу, утвореного згідно з Додатком VII до Конвенції ООН з морського права, у справі щодо імунітету трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

“Арбітражний трибунал у складі Дональда Макрея (Канада) — Президент, Гудмундура Ейрікссона (Ісландія). Рюдигера Вольфрума (Німеччина), Крістофера Грінвуда (Британія), Володимира Голіцина (Росія) почав заслуховувати позиції сторін щодо процесуальних аспектів подальшого розгляду справи. Слухання є конфіденційними”, — вказано у повідомленні.

У міністерстві також додали, що: “Арбітражний трибунал найближчим часом оприлюднить свій перший процедурний Наказ”.

Міністерство також навело основні елементи вступної промови Агентки України, заступниці Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, а саме:

  • Ця справа важлива, але нескладна. Вона стосується незаконного захоплення та затримання Російською Федерацією трьох українських військових кораблів “Бердянськ” та “Нікополь”, українського військово-морського корабля “Яни Капу” та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів.
  • 25 листопада 2018 року російська берегова охорона захопила військово-морські судна України, поки вони знаходились у Чорному морі, мирно прямуючи до українського порту Одеси.
  • У результаті захоплення та затримання Росія порушила основний принцип, закріплений в Конвенції та звичаєвому міжнародному праві, відповідно до якого військові кораблі та інші військово-морські судна користуються абсолютним імунітетом. Такі дії були засуджені всім світом, у т.ч. Генеральною Асамблеєю ООН, Європейським парламентом, Парламентською Асамблеєю Ради Європи та різними державами.
  • Після кількох місяців безрезультатних спільних зусиль з метою змусити Росію звільнити судна та членів їхніх екіпажів, 1 квітня 2019 року Україна розпочала арбітражне провадження відповідно до Конвенції ООН з морського права.
  • 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права наказав Росії “негайно звільнити українські військово-морські судна” та “негайно звільнити 24 затриманих українських членів екіпажів цих суден”.
  • Росія не виконала наказ Трибуналу. Натомість Росія тримала членів екіпажів суден ще чотири місяці, перш ніж остаточно звільнити їх у вересні. Навіть сьогодні Росія не виконала наказу ITLOS, оскільки вона поставила умови звільнення членів екіпажів суден. Аналогічно, хоча три дні тому — майже рік, до дня, коли 25 листопада 2018 року було захоплено військово-морські судна України — Росія звільнила “Бердянськ”, “Нікополь” та “Яни Капу”, вона досі не виконала Наказ. Це пов’язано з тим, що перш ніж звільнити судна, в порушення Наказу ITLOS, Росія вилучила з суден зброю, комунікаційне обладнання, документи тощо. Все це залишається в Росії.
  • Крім того, сьогодні Росія продовжує порушувати UNCLOS. Росія продовжує заперечувати імунітет членів екіпажів наших суден і продовжує їх кримінальне переслідування за ті дії, які вони здійснювали під час перебування на борту українських військово-морських суден. І вона продовжує відмовлятись від повернення в Україну комунікаційної техніки, яка потребує захисту, та інших матеріалів, вилучених із суден. Для того, щоб покласти край цьому триваючому порушенню UNCLOS, Україна має право на остаточне, обов’язкове рішення про те, що Росія порушила статті 32, 58, 95 та 96 Конвенції.

Варто нагадати, що розпочалися перші слухання трибуналу щодо порушення імунітету українських суден.

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