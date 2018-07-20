МИД РФ прокомментировал информацию по референдуму на Донбассе

"Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне", отметила Захарова и, сделав акцент на выполнении украинской стороной минских соглашений, добавила, что если минские договоренности не выполняются, "можно обсудить другие опции урегулирования".

Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.