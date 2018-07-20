МИД РФ прокомментировал информацию по референдуму на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В МИД РФ прокомментировали информацию о том, что президент РФ Владимир Путин якобы предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума по Донбассу, не исключив возможности опций урегулирования ситуации на востоке Украины. С таким заявлением выступила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Не моя компетенция комментировать содержание переговоров на высшем уровне", отметила Захарова и, сделав акцент на выполнении украинской стороной минских соглашений, добавила, что если минские договоренности не выполняются, "можно обсудить другие опции урегулирования".
Ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило, что на саммите в Хельсинки российский лидер предложил для урегулирования конфликта на востоке Украины провести там референдум.