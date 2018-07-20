МЗС РФ прокоментувало інформацію щодо референдуму на Донбасі

"Не моя компетенція коментувати зміст переговорів на вищому рівні", зазначила Захарова і, зробивши акцент на виконанні українською стороною мінських угод, додала, що якщо мінські домовленості не виконуються, "можна обговорити інші опції врегулювання".

Раніше сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.