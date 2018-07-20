МЗС РФ прокоментувало інформацію щодо референдуму на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У МЗС РФ прокоментували інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін нібито запропонував американському лідеру Дональду Трампу розглянути ідею референдуму щодо Донбасу, не виключивши можливості опцій врегулювання ситуації на сході України. З такою заявою виступила в п'ятницю офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Не моя компетенція коментувати зміст переговорів на вищому рівні", зазначила Захарова і, зробивши акцент на виконанні українською стороною мінських угод, додала, що якщо мінські домовленості не виконуються, "можна обговорити інші опції врегулювання".
Раніше сьогодні агентство Bloomberg повідомило, що на саміті в Гельсінкі російський лідер запропонував для врегулювання конфлікту на сході України провести там референдум.