МИД РФ возмутилось блокировкой со стороны Google аккаунтов российского пропагандистского канала
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Министерство иностранных дел России ожидает реакции международных организаций и правозащитного сообщества на блокировку аккаунтов пропагандистского телеканала “Царьград” в сервисах Google. Москва считает это решение “примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений”, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пишет УНН.
“Решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. В очередной раз американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего с использованием недобросовестных методов кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников”, — говорится в комментарии, опубликованном на сайте дипведомства во вторник.
“Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на данный недопустимый пример”, — добавила Захарова. По ее словам, администрация “Google” якобы не обращает внимание на многочисленные обращения со стороны телеканала “Царьград” по этой теме.
Официальный представитель МИД РФ указала, что администрация Google ночью 28 июня закрыла доступ к почтовым, облачным и иным сервисам, которые находились в распоряжении телеканала. Помимо аккаунта “Царьграда” на YouTube, заблокированными на этой платформе оказались также учетные записи ряда российских “экспертов”.
“Во всех этих случаях администрация видеохостинга пренебрегла своими же правилами отправлять предупреждение о нарушении с указанием конкретного вида и пункта условий пользовательского соглашения, которые якобы не были соблюдены”, — заявила дипломат.
“Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России праздник — День крещения Руси”, — отмечается в комментарии Захаровой. Она также обратила внимание на то, что это не первый случай якобы “подобного поведения” со стороны Google: так, в мае этого года были удалены аккаунты телеканала “Крым-24”, который принадлежит оккупантам и “информационных агентств” Anna News и News Front. “Неслучайным в данном контексте представляется и удаление в марте более 300 учетных записей российского происхождения в Facebook и Twitter”, — заключила Захарова.
Ранее, российский МИД к годовщине президентства Зеленского заявил, что якобы будет “неудивительно, если в Украине будут жечь книги Чехова и Толстого”.