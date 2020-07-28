МЗС РФ обурилося блокуванням зі сторони Google акаунтів російського пропагандистського каналу

“Рішення Google — це черговий приклад політичної цензури і порушення свободи висловлювання думок і принципу рівного доступу до інформації. В черговий раз американські монополісти технологічного ринку йдуть на поводі у офіційного Вашингтона, який проводить з використанням недобросовісних методів кампанію із зачистки глобального інформаційного поля від російських джерел”, — йдеться в коментарі, опублікованому на сайті дипвідомства у вівторок.

“Закликаємо профільні міжнародні організації та правозахисну спільнота відреагувати на даний неприпустимий приклад”, — додала Захарова. За її словами, адміністрація “Google” нібито не звертає увагу на численні звернення з боку телеканалу “Царьград” по цій темі.

Офіційний представник МЗС РФ вказала, що адміністрація Google вночі 28 червня закрила доступ до поштових, хмарних і інших сервісів, які перебували в розпорядженні телеканалу. Крім аккаунта “Царьграда” на YouTube, заблокованими на цій платформі виявилися також облікові записи ряду російських “експертів”.

“У всіх цих випадках адміністрація відеохостингу знехтувала своїми ж правилами відправляти попередження про порушення з зазначенням конкретного виду і пункту умов угоди користувача, які нібито не були дотримані”, — заявила дипломат.

“Обраний модераторами відео-платформи момент для обмеження мовлення російського ЗМІ, що просуває православні цінності, виглядає цинічно. Це сталося в важливий для всіх християн в Росії свято — День хрещення Русі”, — наголошується в коментарі Захарової. Вона також звернула увагу на те, що це не перший випадок нібито “подібної поведінки” з боку Google: так, в травні цього року були видалені акаунти телеканалу “Крим-24”, який належить окупантам і “інформаційних агентств” Anna News і News Front . “Невипадковим в даному контексті видається і видалення в березні більше 300 облікових записів російського походження в Facebook і Twitter”, — уклала Захарова.

Раніше, російський МЗС до річниці президентства Зеленського заявив, що нібито буде “не дивно, якщо в Україні будуть палити книги Чехова і Толстого”.