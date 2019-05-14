МИД РФ: Москва принимает к сведению итоги выборов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Москва принимает к сведению результаты президентских выборов в Украине и ожидает, что новое руководство страны “сможет доказать свою жизнеспособность”. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью газете “Известия”, сообщает УНН.
“В Москве принимают к сведению результаты выборов. Жизнеспособность и эффективность нового украинского руководства будут во многом определяться его готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи, нести ответственность за принимаемые решения, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе минских соглашений”, — сказал Карасин, отвечая на вопрос, признает ли Россия результаты выборов.
По словам дипломата “завершившуюся в Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления”. “Большинство кандидатов... взяли на вооружение оголтелую русофобскую риторику, пытаясь тем самым отвлечь внимание населения от серьезных проблем внутри страны”, — подчеркнул он.
Карасин также подчеркнул, что будущее российско-украинских отношений зависит от действий Зеленского и нового руководства страны. “Каким будет подход Киева к ним (отношениям с Россией), намерены ли новые украинские власти принять меры для расчистки русла наших двусторонних отношений от искусственно созданных за последние пять лет барьеров и преград — от всего этого зависит будущее российско-украинского сотрудничества”, — сказал он.
Прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе возможен, если избранный президент Украины “не будет уклоняться от диалога со своими согражданами на востоке страны”, заявил замглавы МИД РФ (игнорируя факт присутствия солдат РФ в Украине, который отрицает Москва — ред.). “Рассчитываем, что Владимир Зеленский будет все же ответственно к ним подходить, не станет уклоняться от прямого диалога со своими согражданами в Донбассе. В этом — главный залог прогресса на пути к установлению мира в Украине”, — сказал дипломат.
Карасин выразил надежду, что новый президент Украины после инаугурации более четко обозначит приоритеты по урегулированию конфликта, отметив, что заявления, сделанные Зеленским и членами его штаба, до сих пор “носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины”.
Как стало известно ранее, глава одной из партий Франции призвал “прекратить антироссийскую истерию и не брать в НАТО Украину”.