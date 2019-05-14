МЗС РФ: Москва бере до відома підсумки виборів в Україні

“У Москві приймають до відома результати виборів. Життєздатність та ефективність нового українського керівництва будуть багато в чому визначатися його готовністю адекватно оцінювати нинішні реалії і завдання, які стоять перед країною, нести відповідальність за прийняті рішення, включаючи врегулювання кризи в Донбасі на основі мінських угод”, — сказав Карасін, відповідаючи на питання, чи визнає Росія результати виборів.

За словами дипломата “президентську кампанію, яка завершилася в Україні, навряд чи можна сприймати як зразок демократичного, вільного і незалежного волевиявлення”. “Більшість кандидатів ... взяли на озброєння шалену русофобську риторику, намагаючись тим самим відвернути увагу населення від серйозних проблем всередині країни”, — підкреслив він.

Карасін також підкреслив, що майбутнє російсько-українських відносин залежить від дій Зеленського і нового керівництва країни. “Яким буде підхід Києва до них (відносин з Росією), чи мають намір нова українська влада вжити заходи для розчищення русла наших двосторонніх відносин від штучно створених за останні п’ять років бар’єрів і перешкод — від усього цього залежить майбутнє російсько-українського співробітництва”, — сказав він.

Прогрес у врегулюванні ситуації в Донбасі можливий, якщо обраний президент України “не ухилятиметься від діалогу зі своїми співгромадянами на сході країни”, заявив заступник глави МЗС РФ (ігноруючи факт присутності солдат РФ в Україні, який Москва заперечує — ред.). “Розраховуємо, що Володимир Зеленський буде все ж відповідально до них підходити, не стане ухилятися від прямого діалогу зі своїми співгромадянами в Донбасі. У цьому — головна запорука прогресу на шляху до встановлення миру в Україні”, — сказав дипломат.

Карасін висловив надію, що новий президент України після інавгурації чіткіше позначить пріоритети щодо врегулювання конфлікту, зазначивши, що заяви, зроблені Зеленським та членами його штабу, до сих пір “носять суперечливий характер і не дають реального уявлення про політичну програму нового керівника України”.

Як стало відомо раніше, глава однієї з партій Франції закликав “припинити антиросійську істерію та не брати у НАТО Україну”.