Глава однієї з партій Франції закликав "припинити антиросійську істерію та не брати у НАТО Україну"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Глава лівої партії “Нескорена Франція” Жан-Люк Меланшон заявив, що Євросоюзу настав час припинити посилювати тиск на Росію і змінити політику по відношенню до НАТО, пише видання Le Figaro, повідомляє УНН з посиланням на відповідний матеріал.
За його словами, на майбутніх виборах в Європарламент необхідно вибрати депутатів, які змінять політику ЄС. Зокрема, він розкритикував ідею про вступ в НАТО Грузії, назвавши це “дурною провокацією”.
Політик також застеріг від ідеї з прийняттям в Північноатлантичний альянс України, підкресливши, що Європа не може контролювати НАТО, і не зацікавлена “в нарощуванні напруженості” з Росією.
Крім того, Меланшон розповів, що його часто називають “російським агентом”, і зізнався, що його радує цей факт, оскільки він “хоче миру”.
Нагадуємо, тим часом, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що заклики до конфронтації держав можуть призвести до міжнародної анархії.