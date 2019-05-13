Глава одной из партий Франции призвал "прекратить антироссийскую истерию и не брать в НАТО Украину"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Глава левой партии “Непокорившаяся Франция” Жан-Люк Меланшон заявил, что Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО, пишет издание Le Figaro, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий материал.
По его словам, на предстоящих выборах в Европарламент необходимо выбрать депутатов, которые изменят политику ЕС. В частности, он раскритиковал идею о вступлении в НАТО Грузии, назвав это “глупой провокацией”.
Политик также предостерег от идеи с принятием в Североатлантический альянс Украины, подчеркнув, что Европа не может контролировать НАТО, и не заинтересована “в наращивании напряженности” с Россией.
Кроме того, Меланшон рассказал, что его часто называют “российским агентом”, и признался, что его радует этот факт, поскольку он “хочет мира”.
Напоминаем, тем временем, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.