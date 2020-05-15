МИД о пакете помощи от ЕС: это решение настоящих друзей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Европейский Парламент одобрил 1,2 млрд долл. макрофинансовой поддержки для Украины. Я благодарен за это решение настоящих друзей, не только партнеров. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Европейский парламент одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины. Я благодарен за это решение настоящих друзей, не только партнеров. Солидарность - это ключ к преодолению коронавируса и минимизации его экономических последствий", - написал Кулеба.
Он также добавил, что Украина ожидает окончательное решение Совета ЕС.
Напомним, Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи для Украины.