МИД о пакете помощи от ЕС: это решение настоящих друзей

"Европейский парламент одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины. Я благодарен за это решение настоящих друзей, не только партнеров. Солидарность - это ключ к преодолению коронавируса и минимизации его экономических последствий", - написал Кулеба.

Он также добавил, что Украина ожидает окончательное решение Совета ЕС.

Напомним, Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи для Украины.