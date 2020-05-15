МЗС про пакет допомоги від ЄС: це рішення справжніх друзів

"Європейський Парламент схвалив 1,2 млрд євро макрофінансової підтримки для України. Я вдячний за це рішення справжніх друзів, не лише партнерів. Солідарність — це ключ до подолання коронавірусу і мінімізації його економічних наслідків", - написав Кулеба.

Він також додав, що Україна очікує на остаточне рішення Ради ЄС.

Нагадаємо, Європарламент схвалив пакет макрофінансової допомоги для України.