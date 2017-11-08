МИД об очередных обысках в Крыму: требуем прекратить репрессии

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48188 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114968 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102772 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105590 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104672 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92379 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103949 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102080 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142585 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116314 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
МИД об очередных обысках в Крыму: требуем прекратить репрессии

МИД об очередных обысках в Крыму: требуем прекратить репрессии

Киев  •  УНН

 • 11001 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина требует от России прекратить репрессии в оккупированном Крыму и допустить на территорию полуострова мониторинговые миссии. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Очередные обыски, задержания крымских татар. Требуем от российско-оккупационной власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии", - написала М.Беца.

Очередные обыски, задержания крымских татар.Вимагаемо от рус оккупации власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии #CrimeaIsBleeding

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 ноября 2017 г.

Как сообщал УНН, в городах в аннексированом Крыму пришли с обысками к активистам, есть задержан.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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