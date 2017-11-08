МИД об очередных обысках в Крыму: требуем прекратить репрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украина требует от России прекратить репрессии в оккупированном Крыму и допустить на территорию полуострова мониторинговые миссии. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Очередные обыски, задержания крымских татар. Требуем от российско-оккупационной власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии", - написала М.Беца.
Очередные обыски, задержания крымских татар.Вимагаемо от рус оккупации власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии #CrimeaIsBleeding- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 ноября 2017 г.
Как сообщал УНН, в городах в аннексированом Крыму пришли с обысками к активистам, есть задержан.