МЗС про чергові обшуки в Криму: вимагаємо припинити репресії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна вимагає від Росії припинити репресії в окупованому Криму та допустити на територію півострова моніторингові місії. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
"Чергові обшуки, затримання кримських татар. Вимагаємо від російсько-окупаційної влади припинити репресії, допустити моніторингові місії", - написала М.Беца.
Чергові обшуки,затримання кримських татар.Вимагаємо від рос окупац влади припинити репресії, допустити моніторингові місії #CrimeaIsBleeding— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 ноября 2017 г.
Як повідомляв УНН, у містах в анексованому Криму прийшли з обшуками до активістів, є затриманий.