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МЗС про чергові обшуки в Криму: вимагаємо припинити репресії

Київ • УНН

 • 11007 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН.  Україна вимагає від Росії припинити репресії в окупованому Криму та допустити на територію півострова моніторингові місії. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

"Чергові обшуки, затримання кримських татар. Вимагаємо від російсько-окупаційної влади припинити репресії, допустити моніторингові місії", - написала М.Беца.

Чергові обшуки,затримання кримських татар.Вимагаємо від рос окупац влади припинити репресії, допустити моніторингові місії #CrimeaIsBleeding

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 ноября 2017 г.

Як повідомляв УНН, у містах в анексованому Криму прийшли з обшуками до активістів, є затриманий.

Українські Національні Новини

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