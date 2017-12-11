МИД Польши может возглавить госсекретарь Дуды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Госсекретарь канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерський получил предложение возглавить МИД Польши вместо Витольда Ващиковского. Об этом со ссылкой на неофициальные источники информирует РАР, передает УНН.
Переговоры по этому поводу состоятся в понедельник утром, а после обеда президент РП Дуда должен назначить новое польское правительство.
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"Источники РАР в канцелярии президента сообщают, что госсекретарь президента получил предложение занять должность министра иностранных дел в правительстве Моравецкий. Переговоры, вероятно, продолжатся в понедельник", - подчеркивает агентство.
Как отмечается, по этому поводу в канцелярии президента состоялась встреча между Дудой, Моравецкий и Щерським