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МЗС Польщі може очолити держсекретар Дуди

МЗС Польщі може очолити держсекретар Дуди

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський отримав пропозицію очолити МЗС Польщі замість Вітольда Ващиковського. Про це з посиланням на неофіційні джерела інформує РАР, передає УНН.

Переговори з цього приводу відбудуться в понеділок вранці, а після обіду президент РП Дуда повинен призначити новий польський уряд.

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"Джерела РАР в канцелярії президента повідомляють, що держсекретар президента отримав пропозицію зайняти посаду міністра закордонних справ в уряді Моравецького. Переговори, ймовірно, продовжаться в понеділок ", - підкреслює агентство.

Як зазначається, з цього приводу в канцелярії президента відбулася зустріч між Дудою, Моравецький і Щерським

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