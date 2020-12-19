В МИДе подтвердили захват пиратами шестерых украинских моряков возле берегов Нигерии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел ознакомлены с ситуацией по поводу пиратского нападения возле берегов Нигерии на судно для перевозки генеральных грузов STEVIA, в результате которого в плен захвачено шесть украинских моряков. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
"Нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины. Судовладельцем является албанский компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИДа Украины и причастных украинских посольств", - сообщил собеседник.
Как сообщалось ранее в УНН, в СМИ сообщили, что в Гвинейском заливе пираты захватили шестерых украинских моряков у берегов Нигерии.