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В МИДе подтвердили захват пиратами шестерых украинских моряков возле берегов Нигерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел ознакомлены с ситуацией по поводу пиратского нападения возле берегов Нигерии на судно для перевозки генеральных грузов STEVIA, в результате которого в плен захвачено шесть украинских моряков. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

В МИДе подтвердили захват пиратами шестерых украинских моряков возле берегов Нигерии

"Нам известно об этой ситуации. В результате пиратского нападения на указанное судно у побережья Нигерии 16 декабря в плен было захвачено 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины. Судовладельцем является албанский компания. Поэтому посольства Украины в Нигерии и Албании принимают соответствующие меры реагирования. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИДа Украины и причастных украинских посольств", - сообщил собеседник.

Как сообщалось ранее в УНН, в СМИ сообщили, что в Гвинейском заливе пираты захватили шестерых украинских моряков у берегов Нигерии.

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