У МЗС підтвердили захоплення піратами шістьох українських моряків біля берегів Нігерії

"Нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня у полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України. Судновласником є албанська компанія. Тому посольства України у Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств", - повідомив співрозмовник.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ЗМІ повідомили, що у Гвінейській затоці пірати захопили шістьох українських моряків біля берегів Нігерії.