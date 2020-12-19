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У МЗС підтвердили захоплення піратами шістьох українських моряків біля берегів Нігерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ ознайомлені із ситуацією щодо піратського нападу біля берегів Нігерії на судно для перевезення генеральних вантажів STEVIA, у результаті якого у полон захоплено шістьох українських моряків. Про це УНН повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

У МЗС підтвердили захоплення піратами шістьох українських моряків біля берегів Нігерії

"Нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня у полон було захоплено 8 членів екіпажу, у тому числі 6 громадян України. Судновласником є албанська компанія. Тому посольства України у Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств", - повідомив співрозмовник.

Як повідомлялося раніше в УНН, у ЗМІ повідомили, що у Гвінейській затоці пірати захопили шістьох українських моряків біля берегів Нігерії.

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