ЗМІ: пірати захопили українських моряків біля берегів Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Пірати напали на судно і захопили моряків біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці. Серед викрадених є громадяни України, передає УНН із посиланням на портал для моряків Seafarers Journal і Robban Assafina.
"Судно для перевезення генеральних вантажів STEVIA піддалося нападу піратів у Гвінейській затоці на північний захід від Порт-Харкорту, Нігерія. Пірати викрали 8 членів екіпажу", - повідомляє видання.
Повідомляється, що зареєстроване у Камеруні судно прямувало із південної частини Нігерії в Абіджан, Кот-д'Івуар, коли на нього напали.
За даними Seafarers Journal, серед восьми заручників піратів - шестеро українських громадян.
"До редакції морського порталу Seafarers Journal написала дочка одного із захоплених моряків. За її інформацією, на судні STEVIA батько працює старшим помічником капітана і він точно серед числа заручників, але сторона судновласника і агента ніякої інформації про надзвичайну подію не дає. Підтвердження того, що тато потрапив у полон, вона отримала від одного із моряків, які перебували на борту. Вона уточнила, що із 8 заручників - 6 українців (капітан, старший помічник, 2-й помічник капітана, стармех, електромеханік і вайпер). На судні залишилося 7 членів екіпажу", - повідомляють на порталі.
Нагадаємо, у вересні цього року в Україну повернулися 6 моряків з Curacao Trader, яких захопили пірати.
Як повідомляв УНН, 17 липня пірати напали на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну, і захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали звільнених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.