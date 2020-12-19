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СМИ: пираты захватили украинских моряков возле берегов Нигерии

Киев • УНН

 • 15997 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Пираты напали на судно и захватили моряков возле берегов Нигерии в Гвинейском заливе. Среди похищенных есть граждане Украины, передает УНН со ссылкой на портал для моряков Seafarers Journal и Robban Assafina.

СМИ: пираты захватили украинских моряков возле берегов Нигерии

"Судно для перевозки генеральных грузов STEVIA подверглось нападению пиратов в Гвинейском заливе на северо-запад от Порт-Харкорта, Нигерия. Пираты похитили 8 членов экипажа", - сообщает издание.

Сообщается, что зарегистрированное в Камеруне судно направлялось из южной части Нигерии в Абиджан, Кот-д'Ивуар, когда на него напали.

По данным Seafarers Journal, среди восьми заложников пиратов - шестеро украинских граждан.

"В редакцию морского портала Seafarers Journal написала дочь одного из захваченных моряков. По ее информации, на судне STEVIA отец работает старшим помощником капитана и он точно в числе заложников, но сторона судовладельца и агента никакой информации о происшествии не дает. Подтверждение того, что папа попал в плен, она получила от одного из моряков, находившихся на борту. Она уточнила, что из 8 заложников - 6 украинцев (капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, стармех, электромеханик и вайпер). На судне осталось 7 членов экипажа", - сообщается на сайте.

Напомним, в сентябре этого года в Украину вернулись 6 моряков из Curacao Trader, которых захватили пираты.

Как сообщал УНН, 17 июля пираты напали на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

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