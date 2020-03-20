МИД подтвердило смерть еще одной украинки от коронавируса в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство иностранных дел подтвердило смерть от коронавируса украинки 1958 года в больнице города Романо ди Ломбардия. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
“К сожалению информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года”, — сообщил собеседник.
По его словам, украинские дипломаты установили связь с больницей и проинформировали родственников погибшей украинки.
Напомним, утром в пятницу председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил, что в итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.
Как сообщал УНН, 13 марта в Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.