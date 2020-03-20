МИД подтвердило смерть еще одной украинки от коронавируса в Италии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100736 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103995 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106018 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104974 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113664 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100929 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105369 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106670 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131582 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130454 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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МИД подтвердило смерть еще одной украинки от коронавируса в Италии

МИД подтвердило смерть еще одной украинки от коронавируса в Италии

Киев  •  УНН

 • 23293 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство иностранных дел подтвердило смерть от коронавируса украинки 1958 года в больнице города Романо ди Ломбардия. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

“К сожалению информация подтверждается. Вчера в больнице города Романо ди Ломбардия (провинция Бергамо) от коронавируса умерла гражданка Украины 1958 года”, — сообщил собеседник.

По его словам, украинские дипломаты установили связь с больницей и проинформировали родственников погибшей украинки.

Напомним, утром в пятницу председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил, что в итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области.

Как сообщал УНН, 13 марта в Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.

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