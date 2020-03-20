МЗС підтвердило смерть ще однієї українки від коронавірусу в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство закордонних справ підтвердило смерть від коронавірусу українки 1958 року народження у лікарні міста Романо ді Ломбардія. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
“На жаль інформація підтверджується. Вчора у лікарні міста Романо ді Ломбардія (провінція Бергамо) від коронавірусу померла громадянка України 1958 року народження”, — повідомив співрозмовник.
З його слів, українські дипломати встановили зв’язок з лікарнею та поінформували родичів загиблої украінки.
Нагадаємо, зранку у п’ятницю голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький повідомив, що в італійській провінції Бергамо від коронавірусу померла українка родом із Львівської області.
Як повідомляв УНН, 13 березня в Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія.