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МЗС підтвердило смерть ще однієї українки від коронавірусу в Італії

МЗС підтвердило смерть ще однієї українки від коронавірусу в Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство закордонних справ підтвердило смерть від коронавірусу українки 1958 року народження у лікарні міста Романо ді Ломбардія. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

“На жаль інформація підтверджується. Вчора у лікарні міста Романо ді Ломбардія (провінція Бергамо) від коронавірусу померла громадянка України 1958 року народження”, — повідомив співрозмовник.

З його слів, українські дипломати встановили зв’язок з лікарнею та поінформували родичів загиблої украінки.

Нагадаємо, зранку у п’ятницю голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький повідомив, що в італійській провінції Бергамо від коронавірусу померла українка родом із Львівської області.

Як повідомляв УНН, 13 березня в Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія.

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