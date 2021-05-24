МИД Германии выразило протест белорусскому послу из-за ареста Протасевича
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В МИД Германии выразили протест белорусскому послу Денису Сидоренку из-за инцидента с принудительной остановкой рейса Ryanair в Минске и арестом белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом в Twitter сообщил статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер, пишет УНН.
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“Сегодня я вызвал белорусского посла Сидоренка в Министерство иностранных дел в знак протеста против принудительной диверсии гражданского самолета и похищения Романа Протасевича и его девушки. Это совершенно недопустимо. Обоих нужно немедленно освободить”, - написал Бергер.
Также он добавил, что Германия призывает к срочному международному расследованию.
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Контекст
Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону , а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.
Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.
Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.