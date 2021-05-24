МЗС Німеччини висловило протест білоруському послу через арешт Протасевича
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У МЗС Німеччини висловили протест білоруському послу Денису Сидоренку через інцидент з примусовою зупинкою рейсу Ryanair у Мінську і арештом білоруського журналіста Романа Протасевича. Про це у Twitter повідомив статс-секретар МЗС Німеччини Мігель Бергер, пише УНН.
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“Сьогодні я викликав білоруського посла Сидоренка до Міністерства закордонних справ на знак протесту проти примусової диверсії цивільного літака та викрадення Романа Протасевича та його дівчини. Це абсолютно неприпустимо. Обох потрібно негайно звільнити”, — написав Бергер.
Також він додав, що Німеччина закликає до термінового міжнародного розслідування.
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Контекст
Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.
“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.
Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.
Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.