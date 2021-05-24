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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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МЗС Німеччини висловило протест білоруському послу через арешт Протасевича

Київ • УНН

 • 14638 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. У МЗС Німеччини висловили протест білоруському послу Денису Сидоренку через інцидент з примусовою зупинкою рейсу Ryanair у Мінську і арештом білоруського журналіста Романа Протасевича. Про це у Twitter повідомив статс-секретар МЗС Німеччини Мігель Бергер, пише УНН.

МЗС Німеччини висловило протест білоруському послу через арешт Протасевича

Цитата

“Сьогодні я викликав білоруського посла Сидоренка до Міністерства закордонних справ на знак протесту проти примусової диверсії цивільного літака та викрадення Романа Протасевича та його дівчини. Це абсолютно неприпустимо. Обох потрібно негайно звільнити”, — написав Бергер.

Також він додав, що Німеччина закликає до термінового міжнародного розслідування.

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Контекст

Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. 

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