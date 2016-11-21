МИД Германии: вскоре может состояться встреча министров "нормандской четверки"

"Думаю, что в обозримом будущем состоится встреча министров, но официально я пока не могу вам это подтвердить, поскольку еще необходим ряд контактов с тремя партнерами (Россия, Украина, Франция - - ред.)", - сказал он.

Также М.Шефер заявил, что проект решения о создании вооруженной миссии в Украине в ОБСЕ не вносился.

"На сегодняшний день пока нет, эта тема крайне сложная, поскольку идет вразрез с обычной практикой организации", - сказал он, отвечая на вопрос, существует проект решения о создании полицейской миссии для обсуждения на заседании Постоянного совета организации.