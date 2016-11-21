МЗС Німеччини: невдовзі може відбутися зустріч міністрів "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Зустріч міністрів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися уже невдовзі. Про це заявив у понеділок офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Думаю, що у досяжному майбутньому відбудеться зустріч міністрів, але офіційно я поки не можу вам це підтвердити, оскільки ще необхідна низка контактів з трьома партнерами (Росія, Україна, Франція - - ред.)", - сказав він.
Також М.Шефер заявив, що проект рішення про створення збройної місії в Україні до ОБСЄ не вносилося.
"На сьогодні поки немає, ця тема вкрай складна, оскільки йде врозріз зі звичайною практикою організації", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи існує проект рішення про створення поліцейської місії для обговорення на засіданні Постійної ради організації.