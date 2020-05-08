МИД Германии: наша неспособность установить мир в Украине - подрывает доверие к Совебезу ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Неспособность Совета Безопастности ООН положить конец войнам в Ливии или Сирии или установить мир на Ближнем Востоке и в Украине подрывает доверие к совету и международному сообществу в целом. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на специальном заседании на высоком уровне по формуле Аррии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, передаёт корреспондент УНН.
“Наша неспособность положить конец войнам в Ливии или Сирии или неспособность установить мир на Ближнем Востоке и в Украине подрывает доверие к этому совету (Безопастности ООН — ред.) и международному сообществу в целом”, — сказал Маас.
По его словам, пандемия COVID-19 напомнила всему миру, как активная деятельность может спасти жизни. Министр отметил, что это справедливо для каждого конфликта.
“Мы должны устранить грубые причины, будь то реакция на слабое управление, нарушение прав человека или изменение климата”, — подчеркнул он.
Как писал УНН, ООН заявила, что пришло время решить конфликт в Украине.