МЗС Німеччини: наша нездатність встановити мир в Україні - підриває довіру до Радбезу ООН

“Наша нездатність покласти край війнам в Лівії або Сирії або нездатність встановити мир на Близькому Сході і в Україні підриває довіру до цієї Ради (Безпеки ООН — ред.) і міжнародної спільноти в цілому”, — сказав Маас.

За його словами, пандемія COVID-19 нагадала всьому світу, як активна діяльність може врятувати життя. Міністр зазначив, що це справедливо для кожного конфлікту.

“Ми повинні усунути грубі причини, чи то реакція на слабке управління, порушення прав людини або зміна клімату”, — підкреслив він.

Як писав УНН, ООН заявила, що настав час вирішити конфлікт в Україні.