МИД напомнил украинцам перед отпусками, что за границей есть смертная казнь за наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел перед сезоном отпусков напомнили украинцам, что есть страны, в которых предусмотрена смертная казнь за незаконную перевозку наркотических веществ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на своей странице в Facebook, передает УНН.
С.Кислица отметил, что в этом году уже есть случаи задержания граждан Украины за незаконную перевозку наркотических веществ во время путешествий или транзита через другие страны.
"Бывают случаи, когда за такой вид преступлений задерживают совсем молодых украинцев без очевидной криминальной истории. Кое-где им предлагают "заработок" и в результате пара "заработанных" тысяч поворачивается вращается ценой в жизнь", - написал С.Кислица.
Он напомнил, что список стран, в которых предусмотрен смертный приговор за такое преступление, не малый.
"Поэтому думаю, стоит напомнить об этом украинцам, которые все активнее путешествуют по миру и, в частности, перед сезоном отпусков: Афганистан, Бангладеш, Бруней, Китай, Куба, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Кувейт, Лаос, Малайзия Марокко, Северная Корея, Оман, Катар, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Сомали, Шри-Ланка, Сирия, Судан, Тайвань, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, США, Вьетнам, Йемен, Зимбабве", - сообщил С.Кислица.
Напомним, 5 апреля в Австралии полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина - психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ.