МЗС нагадало українцям перед відпустками, що за кордоном є смертна кара за наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ перед сезоном відпусток нагадали українцям, що є країни, у яких передбачена смертна кара за незаконне перевезення наркотичних речовин. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
С.Кислиця зазначив, що цього року вже є випадки затримання громадян України за незаконне перевезення наркотичних речовин під час подорожей або транзиту через іноземні країни.
"Трапляються випадки, коли за такий вид злочинів затримують зовсім молодих українців без очевидної кримінальної історії. Подекуди їм пропонують "заробіток" і в результаті пара "зароблених" тисяч доларів обертається ціною у життя", - написав С.Кислиця.
Він нагадав, що список країн, у яких передбачено смертний вирок за такий злочин, не малий.
"Тому думаю, варто нагадати про це українцям, які дедалі активніше подорожують світом і, зокрема, перед сезоном відпусток: Афганістан, Бангладеш, Бруней, Китай, Куба, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Ірак, Йорданія, Кувейт, Лаос, Малайзія, Марокко, Північна Корея, Оман, Катар, Пакистан, Саудівська Аравія, Сінгапур, Сомалі, Шрі-Ланка, Сирія, Судан, Тайвань, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, В'єтнам, Ємен, Зімбабве", - повідомив С.Кислиця.
Нагадаємо, 5 квітня в Австралії поліція вилучила найбільшу в історії країни партію кристалічного метамфетаміну - психостимулятора, внесеного ООН в список наркотичних речовин.