МИД предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины предоставило аккредитованным послам доказательства прямой агрессии РФ против Украины, призвало партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора и немедленного освобождения военнопленных. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.
"На сегодняшнем брифинге МИД Украины аккредитованным послам в Украине были представлены четкие доказательства того, что нападение на украинские военно-морские суда был просчитанным актом агрессии, спровоцированным Россией. Это была не ошибка или случайность", - отметила Зеленко.
Она назвала брифинг руководства ВМС ВСУ и МИД Украины для дипкорпуса, где украинская сторона представила доказательную базу в пользу прямой агрессии РФ против Украины, важным.
"Призвали партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора и немедленного освобождения военнопленных", - отметила пресс-секретарь МИД, добавив хэштег #RussiaAttacksUkraine.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.