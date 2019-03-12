МИД Кубы: заявления Помпео о вине Гаваны за развал экономики Венесуэлы - глупость
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео выставляет себя глупцом, утверждая о причастности Кубы к плачевному состоянию экономики Венесуэлы, заявил во вторник министр иностранных дел страны Бруно Родригес, информирует УНН.
“Госсекретарь США выставляет себя глупцом, заявляя, что „Куба — истинная империалистическая сила в Венесуэле“. Именно американское правительство грабило Венесуэлу на протяжении двух веков, организовало попытку переворота в 2002 году и атаки на нефтяную отрасль страны в 2003 году, а также поддерживает самопровозглашенного „президента“ (Хуана Гуайдо) и государственный переворот”, — написал дипломат на своей странице в Twitter.
Ранее во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил о причастности Кубы к развалу экономики Венесуэлы. По его словам, “это прямой результат влияния социализма, режима Мадуро, Кубы и России, которые разрушают некогда сильную экономику”.
Sec. de Estado #EEUU hace el ridículo al decir q “#Cuba es el verdadero poder imperialista en #Venezuela”. Su gobierno la saqueó 2 siglos, organizó el golpe 2002, el ataque petrolero 2003, inventó al “autoproclamado” y celebra el golpe eléctrico. Don't forget Monroe is not Cuban.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 12 березня 2019 р.
Напоминаем, саботаж на гидроэлектростанции в Венесуэле в четверг, в результате которого большая часть страны осталась без электричества, является актом агрессии США. Соответствующее заявление в воскресенье в Twitter сделал председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.