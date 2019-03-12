МЗС Куби: заяви Помпео про провину Гавани за розвал економіки Венесуели - дурниця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео виставляє себе дурнем, стверджуючи про причетність Куби до плачевного стану економіки Венесуели, заявив у вівторок міністр закордонних справ країни Бруно Родрігес, інформує УНН.
“Держсекретар США виставляє себе дурнем, заявляючи, що „Куба — справжня імперіалістична сила в Венесуелі“. Саме американський уряд грабував Венесуелу протягом двох століть, організував спробу перевороту в 2002 році і атаки на нафтову галузь країни в 2003 році, а також підтримує самопроголошеного „президента“ (Хуана Гуайдо) і державний переворот”, — написав дипломат на своїй сторінці в Twitter.
Раніше у вівторок держсекретар США Майкл Помпео заявив про причетність Куби до розвалу економіки Венесуели. За його словами, “це прямий результат впливу соціалізму, режиму Мадуро, Куби та Росії, які руйнують колись сильну економіку”.
Sec. de Estado #EEUU hace el ridículo al decir q “#Cuba es el verdadero poder imperialista en #Venezuela”. Su gobierno la saqueó 2 siglos, organizó el golpe 2002, el ataque petrolero 2003, inventó al “autoproclamado” y celebra el golpe eléctrico. Don't forget Monroe is not Cuban.— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 12 березня 2019 р.
Нагадуємо, саботаж на гідроелектростанції в Венесуелі в четвер, в результаті якого велика частина країни залишилася без електрики, є актом агресії США. Відповідну заяву в неділю в Twitter зробив голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель.