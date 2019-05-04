МИД Канады: мы всегда будем защищать бизнес, который ведет законную торговлю на Кубе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. У Канады есть необходимые инструменты для противодействия американскому закону Хелмса-Бертона ради защиты канадского бизнеса на Кубе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД страны Христи Фриланд, передает УНН.
“Противодействие со стороны Канады закону Хелмса-Бертона основано на принципах международного права и отражает наше давнее возражение против экстерриториального применения законов другой страной”, — заявила министр. Она напомнила, что в 1996 году Канада приняла Закон об иностранных экстерриториальных мерах (FEMA), который позволяет защищать интересы канадских граждан и канадского бизнеса за рубежом. “Это сильный закон, и мы готовы его применять”, — подчеркнула Фриланд.
В соответствии с FEMA, никакое решение, вынесенное по закону Хелмса-Бертона, не будет признано или каким-либо образом исполнено в Канаде. “FEMA также позволяет канадцам использовать канадские суды, чтобы предъявлять иски лицу, которое инициировало действие закона Хелмса-Бертона”, — указала Фриланд.
“Правительство Канады всегда будет защищать канадцев и канадский бизнес, которые ведут законную торговлю и осуществляют инвестиции на Кубе, и рассматривает все варианты ответа на это решение США”, — заявила Фриланд. Она добавила, что Оттава также будет работать в этом направлении и со своими зарубежными партнерами, в том числе с ЕС.
Как сообщал УНН, ЕС собирается защитить от США свои компании на Кубе через ВТО.