МЗС Канади: ми завжди будемо захищати бізнес, який веде законну торгівлю на Кубі

“Протидія з боку Канади закону Хелмса-Бертона грунтується на принципах міжнародного права і відображає наше давнє заперечення проти екстериторіального застосування законів іншою країною”, — заявила міністр. Вона нагадала, що в 1996 році Канада прийняла Закон про іноземні екстериторіальні заходи (FEMA), який дозволяє захищати інтереси канадських громадян і канадського бізнесу за кордоном. “Це сильний закон, і ми готові його застосовувати”, — підкреслила Фріланд.

Відповідно до FEMA, ніяке рішення, винесене за законом Хелмса-Бертона, не буде визнане або яким-небудь чином виконане в Канаді. “FEMA також дозволяє канадцям використовувати канадські суди, щоб пред’являти позови особі, яка ініціювала дію закону Хелмса-Бертона”, — вказала Фріланд.

“Уряд Канади завжди буде захищати канадців і канадський бізнес, які ведуть законну торгівлю і здійснюють інвестиції на Кубі, і розглядає всі варіанти відповіді на це рішення США”, — заявила Фріланд. Вона додала, що Оттава також буде працювати в цьому напрямку і зі своїми зарубіжними партнерами, в тому числі з ЄС.

Як повідомляв УНН, ЄС збирається захистити від США свої компанії на Кубі через СОТ.