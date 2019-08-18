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6 марта, 19:19 • 120264 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130895 просмотра

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МИД Грузии выразил протест РФ из-за задержания своих граждан на границе с Южной Осетией

Киев  •  УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министерство иностранных дел Грузии выразило решительный протест России в связи с задержанием сотрудниками Комитета государственной безопасности грузинского сепаратистского региона Южной Осетии и российскими пограничниками восьми жителей грузинских сел, прилегающих к административной границе между Грузией и Южной Осетией, пишет УНН со ссылкой на пресс служба МИД Грузии.

Администрация региона Шида Картли сообщает, что семерых грузинских граждан задержали 17 августа, когда они поднялись на гору для совершения молитвы в местной церкви. Еще одного — задержали в этой же местности 18 августа.

“Выражаем озабоченность в связи с похищением оккупационными силами в Шида Картли местных жителей вблизи оккупационной линии”, — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, “провокации и инциденты, участившиеся на оккупационной линии, еще больше обостряют ситуацию безопасности”. Кроме того, как отметили в министерстве, “продолжение оккупационными силами практики похищения и незаконных задержаний граждан Грузии является явной попыткой дестабилизировать ситуацию”.

Как сообщал УНН, посол и представители ВМФ Украины приняли участие в мероприятиях к годовщине агрессии РФ против Грузии.

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