МИД ФРГ осудило убийство "голубых касок" в Конго
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Германия осуждает нападение на миротворцев ООН в Конго и надеется на привлечение к ответственности виновных. Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, передает УНН.
"Мы резко осуждаем коварный нападение на "голубые каски" ООН миротворческой миссии MONUSCO в Северном Киву в Демократической Республике Конго", - говорится в заявлении.
По данным ООН, не менее 12 миротворцев из Танзании и 5 военнослужащих конголезских вооруженных сил были убиты, многие миротворцы были ранены, состояние некоторых из них крайне тяжелое.
"Убийство "голубых касок" - это военное преступление", - заявили немецкие дипломаты.
Напомним, один из членов украинской миротворческой операции в Демократической Республике Конго не пострадали во время нападения в Демократическую Республику, где ранее произошло нападение на миротворческий отряд.