МЗС ФРН засудило вбивство "блакитних шоломів" в Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Німеччина засуджує напад на миротворців ООН в Конго і сподівається на залучення до відповідальності винних. Про це йдеться в заяві МЗС ФРН, передає УНН.
"Ми різко засуджуємо підступний напад на "блакитні шоломи" ООН з миротворчої місії MONUSCO у Північному Ківу в Демократичній Республіці Конго," - йдеться в заяві.
За даними ООН, не менше 12 миротворців з Танзанії і 5 військовослужбовців конголезьких збройних сил були вбиті, багато миротворці були поранені, стан деяких з них вкрай важкий.
"Вбивство "блакитних касок" - це військовий злочин", - заявили німецькі дипломати.
Нагадаємо, жоден з членів української миротворчої операції у Демократичній Республіці Конго не постраждали під час нападу в Демократичну Республіку, де раніше стався напад на миротворчий загін.