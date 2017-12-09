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МЗС ФРН засудило вбивство "блакитних шоломів" в Конго

МЗС ФРН засудило вбивство "блакитних шоломів" в Конго

Київ • УНН

 • 15229 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Німеччина засуджує напад на миротворців ООН в Конго і сподівається на залучення до відповідальності винних. Про це йдеться в заяві МЗС ФРН, передає УНН.

"Ми різко засуджуємо підступний напад на "блакитні шоломи" ООН з миротворчої місії MONUSCO у Північному Ківу в Демократичній Республіці Конго," - йдеться в заяві.

За даними ООН, не менше 12 миротворців з Танзанії і 5 військовослужбовців конголезьких збройних сил були вбиті, багато миротворці були поранені, стан деяких з них вкрай важкий.

"Вбивство "блакитних касок" - це військовий злочин", - заявили німецькі дипломати.

Нагадаємо, жоден з членів української миротворчої операції у Демократичній Республіці Конго не постраждали під час нападу в Демократичну Республіку, де раніше стався напад на миротворчий загін.

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