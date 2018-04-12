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МИД Британии: Кремль должен ответить после доклада ОЗХО

МИД Британии: Кремль должен ответить после доклада ОЗХО

Киев  •  УНН

 • 9420 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Кремль должен предоставить ответы после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом говорится в заявлении британского МИД, передает УНН.

Б.Джонсон отметил, что сегодня эксперты ОЗХО подтвердили выводы Британии о происхождении химического вещества, которым отравили Скрипалей в Солсбери. Это было нервно-паралитическое вещество военного класса "Новичок".

"Такой вывод основывается на исследованиях в четырех независимых, авторитетных лабораториях по всему миру. Все они получили одни и те же результаты", - говорится в заявлении.

Джонсон подчеркнул, что нет никаких сомнений, какое именно вещество было применено и кто ответственен за отравление.

"Только в России есть средства, мотивы и записи", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что британская сторона попросила ОЗХО проверить эти образцы, чтобы обеспечить соблюдение международных протоколов. А потом - с целью прозрачности распространила отчет для всех государств-членов организации, включая Россию.

"Мы будем неустанно работать с нашими партнерами, чтобы помочь смягчить гротескное использования такого оружия, и мы созвали сессию Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить следующие шаги. Кремль должен дать ответы", - подчеркнул Джонсон.

Он подчеркнул, что использование такого вида оружия не может быть оправданно и ему следует положить конец.

Как сообщал УНН, 12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

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