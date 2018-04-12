МЗС Британії: Кремль має дати відповіді після висновку ОЗХЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Кремль має надати відповіді після того, як Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли в Солсбері нервово-паралітичною речовиною “Новачок”. Про це йдеться у заяві британського МЗС, передає УНН.
Б.Джонсон наголосив, що сьогодні експерти ОЗХЗ підтвердили висновки Британії щодо походження хімічної речовини, якою отруїли Скрипалів у Солсбері. Це була нервово-паралітична речовина військового класу — “Новачок”.
“Такий висновок ґрунтується на дослідженнях у чотирьох незалежних, авторитетних лабораторіях по всьому світі. Усі вони отримали одні й ті самі результати”, — йдеться у заяві.
Джонсон підкреслив, що немає жодних сумнівів, яка саме речовина була застосована і хто відповідальний за отруєння.
“Лише в Росії є засоби, мотиви та записи”, - наголосив він.
Голова МЗС зазначив, що британська сторона попросила ОЗХЗ перевірити ці зразки, щоб забезпечити дотримання міжнародних протоколів. А потім — з метою прозорості поширила звіт для усіх держав-членів організації, включаючи Росію.
“Ми невтомно працюватимемо з нашими партнерами, щоб допомогти пом’якшити гротескне використання такої зброї, і ми скликали сесію Виконавчої ради ОЗХЗ наступної середи, щоб обговорити наступні кроки. Кремль повинен дати відповіді”, — наголосив Джонсон.
Він підкреслив, що використання такого виду зброї не може бути виправданим і йому слід покласти край.
Як повідомляв УНН, 12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великої Британії щодо отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля нервово-паралітичною речовиною.
Нагадаємо, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.