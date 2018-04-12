МЗС Британії: Кремль має дати відповіді після висновку ОЗХЗ

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Кремль має надати відповіді після того, як Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли в Солсбері нервово-паралітичною речовиною “Новачок”. Про це йдеться у заяві британського МЗС, передає УНН.