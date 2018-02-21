Мясо в Украине за год подорожало на 40% - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. За год стоимость мясной корзины в Украине выросла на 40%. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
По его словам, больше всего прибавили в цене свинина и сало - 39 грн и 32 грн за килограмм. Килограмм говядины подорожал в среднем на 26 грн, килограмм колбасы вареной и филе курицы - на 21 грн. Среди всех видов мяса меньше прибавила в цене курица в тушке - всего 13 грн.
"На конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 грн, свинины - за 110 грн, филе курицы - по 92 грн, вареную колбасу - по 83 грн, сала - по 72 грн, а тушку курицы - по 55 грн", - рассказал эксперт.
К концу 2018 года стоимость мясной корзины составила в целом 529 грн.
"То есть индекс мясной корзины за год вырос на 40%, или на 152 грн", - пояснил А.Дорошенко.
Напомним, по данным экспертов, себестоимость мяса формируют 5 основных показателей: цены на кормовые, коммунальные услуги, стоимость горюче-смазочных материалов, уровень заработных плат в секторе и соотношение национальной валюты по отношению к евро.
В 2017 году, затраты на производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросли на 21,8%. Но, даже при таких негативных факторах, украинская курица в 3-4 раза дешевле зарубежных аналогов: американских, израильских и немецких.