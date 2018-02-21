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М'ясо в Україні за рік подорожчало на 40% - експерт

М'ясо в Україні за рік подорожчало на 40% - експерт

Київ • УНН

 • 7145 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. За рік вартість м'ясного кошику в Україні зросла на 40%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

За його словами, найбільше додали в ціні свинина та сало – 39 грн та 32 грн за кілограм. Кілограм яловичини подорожчав в середньому на 26 грн, кілограм ковбаси вареної і філе курки – на 21 грн. Серед усіх видів м'яса найменше додала в ціні курка в тушці – всього 13 грн.

"На кінець січня кілограм яловичини з кісткою можна було купити в середньому за 117 грн, свинини – за 110 грн, філе курятини – за 92 грн, варену ковбасу – за 83 грн, сала – за 72 грн, а тушку курки – за 55 грн", - розповів експерт.

На кінець 2018 року вартість м’ясного кошика становила в цілому 529 грн.

"Тобто індекс м’ясного кошика за рік зріс на 40%, або на 152 грн", - пояснив О.Дорошенко.

Нагадаємо, за даними експертів, собівартість м'яса формують 5 основних показників: ціни на кормові, комунальні послуги, вартість паливно-мастильних матеріалів, рівень заробітних плат у секторі і співвідношення національної валюти по відношенню до євро.

У 2017 році, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні зросли на 21,8%. Але, навіть при таких негативних факторах, українська курка у 3-4 рази дешевше закордонних аналогів: американських, ізраїльських та німецьких. 

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